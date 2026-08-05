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Медицина 2.0

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Ученые выявили скрытый механизм, лежащий в основе врожденных пороков сердца

Ученые выявили скрытый механизм, лежащий в основе врожденных пороков сердца

Открытие сигнального механизма в «антеннах» клеток может помочь объяснить, почему у некоторых плодов развиваются заболевания как сердца, так и других органов, считают исследователи из Копенгагенского университета.

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