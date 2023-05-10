Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков поделился информацией о собственной убеждённости в том факте, что военнослужащие Вооружённых сил государства успешно завершат работу по освобождению Артёмовска и сумеют его контролировать.
Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков поделился информацией о собственной убеждённости в том факте, что военнослужащие Вооружённых сил государства успешно завершат работу по освобождению Артёмовска и сумеют его контролировать.
Свежие комментарии