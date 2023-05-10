Общественная служба новостей

1 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    А что делали до сих пор активы Малофеева в США? Почему до сих пор не вывел? Давно Путин предупреждал.МИД РФ: Конфискац...
  • Татьяна Шаблий
    Прощальный гастроль...артиста лёгкого жанра,продолжается.  Приготовьте кошельки и мило улыбайтесь артисту.Rainews24: Зеленс...
  • Татьяна Шаблий
    Прощальный гастроль аRainews24: Зеленс...

Песков выразил уверенность в освобождении Артемовска Армией России

Песков выразил уверенность в освобождении Артемовска Армией России

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков поделился информацией о собственной убеждённости в том факте, что военнослужащие Вооружённых сил государства успешно завершат работу по освобождению Артёмовска и сумеют его контролировать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх