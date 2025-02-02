«Китайский Новый год в Москве»: погружение в философию востока на Кузнецком мосту

Гости фестиваля обнимаются с пандой и пробуют утку по-пекинскиМоскву захлестнула новая волна праздников! В столице проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который призван познакомить гостей с культурой Поднебесья и укрепить дипломатические связи между нашими странами.