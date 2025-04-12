Спецслужбы ЕС устроили досмотр возвращающихся из России граждан Молдавии

Досмотр граждан Молдавии, побывавших в России, устроили сотрудники Агентства ЕС по безопасности внешних границ (FRONTEX), 12 апреля сообщает председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в Telegram-канале.
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