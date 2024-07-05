Якутский педиатр отдала мошенникам 2,8 млн рублей

В Якутске педиатр попалась на уловки мошенников. Доктору позвонил якобы «сотрудник спецслужб». Злоумышленники действовали по классической схеме и убедили врача оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счёт.
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