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В России разрабатывают сервис для заключения брака по биометрии без документов

В России разрабатывают сервис для заключения брака по биометрии без документов

В России активно разрабатывают новый сервис, который позволит гражданам проходить различные юридические процедуры, включая заключение брака, смену имени и установление отцовства, без необходимости предоставления бумажных документов.

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Комментарии
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Людмила Ненашева
Этот сервис создан для беспроблемной легализации мигрантов?
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12 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
всех блядей расстрелять в этой фирме
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11 час.

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