В России разрабатывают сервис для заключения брака по биометрии без документов

В России активно разрабатывают новый сервис, который позволит гражданам проходить различные юридические процедуры, включая заключение брака, смену имени и установление отцовства, без необходимости предоставления бумажных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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