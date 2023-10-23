В Северной Осетии инспекторы ПДН г. Владикавказа провели круглый стол с учащимися физико-математического лицея

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владикавказу старший лейтенант полиции Аида Газзаева провела круглый стол на тему «Наркомания — острая проблема современности» с учащимися 10-11 классов.
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