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Что означает выражение «везет как утопленнику»?

Что означает выражение «везет как утопленнику»?

Если человека буквально преследуют неудачи, о нем невесело могут сказать: везет, как утопленнику. Так и хочется спросить: в каком смысле? Изначально эта фраза звучала так: «везет, как субботнему утопленнику - в баню ходить не надо».

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