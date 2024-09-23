Что означает выражение «везет как утопленнику»?

Если человека буквально преследуют неудачи, о нем невесело могут сказать: везет, как утопленнику. Так и хочется спросить: в каком смысле? Изначально эта фраза звучала так: «везет, как субботнему утопленнику - в баню ходить не надо».
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