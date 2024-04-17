Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступа Manor Lords о...

Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступаManor Lords от Slavic Magic, средневековый стратегический градостроительный проект с битвами, в последнее время привлек к себе большое внимание: по состоянию на 18 января в Steam было впечатляюще два миллиона списков желаний.