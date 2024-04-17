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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступа Manor Lords о...

Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступа Manor Lords о...

Разработчик Manor Lords озвучил ожидания перед запуском раннего доступаManor Lords от Slavic Magic, средневековый стратегический градостроительный проект с битвами, в последнее время привлек к себе большое внимание: по состоянию на 18 января в Steam было впечатляюще два миллиона списков желаний.

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