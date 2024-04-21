Джокович под фото актера Мэттью Макконахи с ракеткой: «Есть какие-нибудь советы?»

«Люблю эту игру», – написал Мэттью Макконахи. Фотографию прокомментировал первая ракетка мира Новак Джокович: «Есть какие-нибудь советы?» Ранее команда Даниила Медведева по CS 2 прошла на ЧМ в Саудовской Аравии с призовым фондом 1 млн долларов.
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