«Автотор» начал собирать секретные китайские кроссоверы

Фото: Dongfeng На официальных снимках «Автотора», посвященных запуску производства кроссовера BAIC X7, при желании можно заметить совсем другой автомобиль, хотя о нем калининградский завод ничего не сообщал.
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