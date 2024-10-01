Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс на ближайшие десять лет. Как заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, соглашение должны подписать на декабрьском заседании межправительственной комиссии в Каракасе.
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