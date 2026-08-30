Is Germany capable? Merc will respond to Russia's hybrid threats in the coming days

Friedrich Merz promised that Germany would respond to Russia's hybrid threats in the coming days. The German Chancellor stated this in a summer interview with ARD TV channel, DW reports❶❷.
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