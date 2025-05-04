Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина приедет в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в торжественных […] The post Си Цзиньпин посетит Москву и примет участие в параде Победы first appeared on LentaMsk.
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