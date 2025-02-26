Женщины СССР превращались в бесформенных теток?

Ингерман Ланская

только в мозгах дэбилов. В России Никто из нормальных с пиндосией, идущей по пути совдепии, соревноваться не собирается. .. а в совдепии до 60-х годов перегоняли Российскую Империю, а после пиндосию - не перегнала совдепия - сдохла от натуги