Медвежий угол
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Медвежий угол

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Женщины СССР превращались в бесформенных теток?

Женщины СССР превращались в бесформенных теток?

Хозяйство Воронова Молодое поколение считает, что в СССР большинство женщин и вообще люди полными были всегда.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Так после 2000 Лозунг воплощается...
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1 час.
Ингерман Ланская
только в мозгах дэбилов. В России Никто из нормальных с пиндосией, идущей по пути совдепии, соревноваться не собирается. .. а в совдепии до 60-х годов перегоняли Российскую Империю, а после пиндосию - не перегнала совдепия - сдохла от натуги
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1 час.
alik3456 Джексон
И сейчас вымирает...
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59 мин.
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