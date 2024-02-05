Узнай какие фразы вызывают сразу 33 несчастья для нашего здоровья. Тело просто не может сопротивляться этим разрушающим словам… Ученые-метафизики полагают, что мысли материальны.
13 разрушительных слов, вызывающих болезни
Комментарии
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Галина Давыдова
Подтверждается в жизни, примеров достаточно...
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14 час.
александр селезнев
Не статья, а выдумка очередного западного так называемого ученого. Бред！
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7 час.
Аленка 666
Да ни фига! Много чего из этого говорю, а болею совсем другим
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3 час.
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