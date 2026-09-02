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Пятый канал

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Кардиолог оценил вероятность смерти Дмитрия Донского от инфаркта

Кардиолог оценил вероятность смерти Дмитрия Донского от инфаркта

Причина смерти великого князя Дмитрия Донского, чьи мощи обнаружили в Архангельском соборе Московского Кремля, до сих пор остается неизвестной.

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