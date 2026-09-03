Спорт и увлечения, прокачивающие лидерские качества и деловую хватку

Спорт сам по себе не гарантирует успеха в карьере или бизнесе. Но регулярные тренировки создают среду, в которой человек постоянно развивает качества, очень похожие на те, что нужны руководителю: дисциплину, умение распределять силы, сохранять концентрацию, контролировать эмоции и принимать решения под давлением.
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