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Анатомия бизнеса

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Спорт и увлечения, прокачивающие лидерские качества и деловую хватку

Спорт сам по себе не гарантирует успеха в карьере или бизнесе. Но регулярные тренировки создают среду, в которой человек постоянно развивает качества, очень похожие на те, что нужны руководителю: дисциплину, умение распределять силы, сохранять концентрацию, контролировать эмоции и принимать решения под давлением.

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