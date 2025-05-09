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Свежие комментарии

Почему мы воевали с немцами без бронетранспортеров: история отечественных БТР

Война — стимул прогресса. Хотя, как говорил Черчилль, «генералы всегда готовятся к прошлой войне». Именно поэтому вдруг обнаруживается, что копеечный дрон подчас эффективнее многомиллионной ракетной установки.

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