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stroimdom21

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Как превратить стеклянные банки из-под кофе в аккуратную систему хранения

Замечали, как часто рука не поднимается выбросить стеклянную банку из-под растворимого кофе? Прозрачное стекло, надежная крышка, приятная форма — кажется, что такая вещь просто обязана пригодиться еще раз.

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