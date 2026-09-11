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Быстрее бензинового: BMW раскрыла характеристики водородного X5

Быстрее бензинового: BMW раскрыла характеристики водородного X5

Компания BMW раскрыла новые подробности о водородном кроссовере iX5 Hydrogen, который станет первой серийной моделью марки на топливных элементах.

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