"Русская община" ответила на травлю: Критика звучала в эфире Соловьёва - от Витязевой

Они (еврейчики)... хихикали, на грязном вечере... над троебалтами и свиНдомыми... а оказалось!.... ОНИ САМИ из их рядов!!!.... вот уж!... во истинно... ИУДУШКИ.

людмила пригарина

Мне интересно, почему Витязева считает правоправной организацией именно РУССКУЮ ОБЩИНУ и преднамеренно игнорирует наличие и законность уже многочисленных диаспор?Кто она такая чтобы указывать нам в нашей стране что делать и в какие добровольные организации по безопасности наших граждан соединяться? Беженка? Это не повод указывать нам что делать. Гонения в своей стране не причина вести себя глашатаем "истины". Не трогайте русских. Мы сами у себя дома разберемся что делать и как поступать. Обязательно разберемся без советов беженцев.