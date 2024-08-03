Фото: Freepik.com Представители "Русской общины" собрали в один пост как свою позицию, так и ответы, которые последовали после травли организации в эфире Владимира Соловьёва – на его платформе "Соловьёв Live".
"Русская община" ответила на травлю: Критика звучала в эфире Соловьёва - от Витязевой
Комментарии
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Виктория Бондаренко Лысенко
всяких подоляков и витязевых долой с нашего ТВ, прокакали свою страну, теперь "смело" тявкают за нашей спиной, без них разберемся
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1 д.
Алексей Тан
Они (еврейчики)... хихикали, на грязном вечере... над троебалтами и свиНдомыми... а оказалось!.... ОНИ САМИ из их рядов!!!.... вот уж!... во истинно... ИУДУШКИ.
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1 д.
людмила пригарина
Мне интересно, почему Витязева считает правоправной организацией именно РУССКУЮ ОБЩИНУ и преднамеренно игнорирует наличие и законность уже многочисленных диаспор?Кто она такая чтобы указывать нам в нашей стране что делать и в какие добровольные организации по безопасности наших граждан соединяться? Беженка? Это не повод указывать нам что делать. Гонения в своей стране не причина вести себя глашатаем "истины". Не трогайте русских. Мы сами у себя дома разберемся что делать и как поступать. Обязательно разберемся без советов беженцев.
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21 час.
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