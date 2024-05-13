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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнатов о «Спартаке»: «У нас в коллективе хорошая атмосфера, что и приносит результат. Время покажет, сможем ли догнать «Краснодар» 

После 28 туров красно-белые занимают 5-ю позицию, отставая от идущего третьим «Краснодара» на 4 очка.

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