Врач Скальный назвал дефицит железа и магния причиной слабости

Кандидат медицинских наук Андрей Скальный рассказал, как нехватка железа и магния может снизить выносливость на тренировках.
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