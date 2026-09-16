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«Зенит» на выезде обыграл «Балтику» и поднялся на 3-е место в РПЛ

«Зенит» на выезде обыграл «Балтику» и поднялся на 3-е место в РПЛ

Петербургский «Зенит» в выездном матче девятого тура чемпионата России по футболу обыграл калининградскую «Балтику» и поднялся на третье место в РПЛ.

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