WSJ: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения возобновляет расследование происхождения коронавируса, так как эксперты предупредили, что определить причину пандемии, унесшей жизни более 4,7 млн человек во всем мире, со временем становится все сложнее.
Всемирная организация здравоохранения возобновляет расследование происхождения коронавируса, так как эксперты предупредили, что определить причину пандемии, унесшей жизни более 4,7 млн человек во всем мире, со временем становится все сложнее.
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