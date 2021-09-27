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WSJ: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

WSJ: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения возобновляет расследование происхождения коронавируса, так как эксперты предупредили, что определить причину пандемии, унесшей жизни более 4,7 млн человек во всем мире, со временем становится все сложнее.

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