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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Тоттенхэма» ни одной победы и 2 гола в пяти матчах АПЛ. Потративший 300+ млн фунтов на трансферы клуб идет в зоне вылета

«Тоттенхэм» уступил « Астон Вилле » в 5-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:3. Команда Роберто Де Дзерби до сих пор не выиграла ни одного матча в АПЛ .

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