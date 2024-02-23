Тысячи нижегородцев приняли участие в акции «Тепло для Героя»

Тонны гуманитарного груза собрали для защитников нижегородцы в рамках акции «Тепло для Героя». Ко Дню защитника Отечества участники передали для бойцов предметы первой необходимости, вещи, бытовые приборы, инструменты, медикаменты, продукты питания, сладости, домашние гостинцы и многое другое.
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