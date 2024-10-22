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Пока вы спали: КНДР об отправке военных в РФ и планы Лондона на активы Москвы
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Да ведь Левша у Лескова умер оттого, что перепил водки
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17 час.
В
Валерий
Укры давно напрашиваются на встречу с в/с КНДР. М.Б. порекомендовать Ким Чен Иру направить свой контингент для знакомства.
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16 час.
А
АлексВайс
Лондон решил украсть $3 млрд российских активов. Ничего не слышу о конфискации британских активов Кремлем. Наверное, британцы не разрешили конфисковывать.
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8 час.
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