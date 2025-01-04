Дрозденко: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в районе Финского залива В Ленинградской области в районе Лужской губы Финского залива обнаружен украинский беспилотник, который сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ.
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