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Китай

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Минкоммерции КНР осудило включение США 11 китайских предприятий в список экспортного контроля

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР во вторник выступило решительно против включения американской стороной 11 китайских предприятий в список подлежащих экспортному контролю хозяйствующих субъектов под предлогом так называемых "военных соображений".

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