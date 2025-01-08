Минкоммерции КНР осудило включение США 11 китайских предприятий в список экспортного контроля

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР во вторник выступило решительно против включения американской стороной 11 китайских предприятий в список подлежащих экспортному контролю хозяйствующих субъектов под предлогом так называемых "военных соображений".
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