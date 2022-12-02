Клаксон

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Mazda RX-7 превратили в Porsche 911

Mazda RX-7 превратили в Porsche 911

Необычный мэшап двух спорткаров Mazda RX-7 и Porsche 911 осуществил японский тюнер RE Amemiya. Mazda RX-7 Type S 1992 года выпуска получил пару фар Porsche 911 поколения 997, а также дополнительный обвес, чтобы соответствовать новому образу.

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