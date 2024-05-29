Дипломат Кабулов заявил, что талибы поддерживают Россию в конфликте с Украиной

Представители движения "Талибан" поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии