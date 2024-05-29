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Дипломат Кабулов заявил, что талибы поддерживают Россию в конфликте с Украиной

Дипломат Кабулов заявил, что талибы поддерживают Россию в конфликте с Украиной

Представители движения "Талибан" поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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