15 городов рядом с Москвой для быстрой и глубокой перезагрузки: личный опыт

После бесчисленных путешествий по стране я пришла к неожиданному, но очень четкому осознанию. Для настоящей, глубокой перезагрузки совершенно не нужны сложные маршруты, многочасовые перелеты и огромный бюджет.
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