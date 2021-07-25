Евгений Сатановский. Удивительны претензии к России | "Девочки-дизайнеры"

Удивительны претензии к России, которые выдвигают её соседи - ближние и дальние К примеру, Япония, с которой до сих пор непрерывные толковища шли только по Южным Курилам (и в 90-х и начале 2000-х не без шансов на то, что им удастся свои "Северные территории" у нас выцыганить), зашла с неожиданной стороны, потребовав, чтобы Россия ликвидировала станцию "Русская" в Антарктиде, на том для японцев несомненном основании, что в эти места когда-то, ещё до Первой Мировой войны, забрела их антарктическая экспедиция.