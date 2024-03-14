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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роль Ньюи в «Ред Булл» не изменится (Sky Sports)

В немецкой прессе сообщали, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер хочет, чтобы легендарный конструктор Эдриан Ньюи отошел от работы в «Формуле-1» и сосредоточился на гиперкаре RB17.

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