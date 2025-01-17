Пропавшие после ограбления чемпионские перстни Малкина найдены

Все три перстня обнаружены у Малкина дома, который ранее подвергся ограблению.фото: nhl.com/penguinsЧемпионские перстни нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли обнаружены, сообщает пресс-служба полиции округа Аллегейни, штат Пенсильвания.