БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Продажа детей на органы, проституция, изнасилования: как Запад встречает украинцев ﻿

Продажа детей на органы, проституция, изнасилования: как Запад встречает украинцев ﻿

sensei На Закарпатье задержали гражданина Украины, продававшего на органы в Европу младенцев.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Цена,которую заплатит народ за авантюры двух последних властей Украины, по сути своей, ужасающая.
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11 час.
Вера смелых
Как все у вас просто-авантюры двух последних правителей! Мелко плаваете,  что называется. А фамилии Кравчук и Кучма вам не знакомы? Вот с них и началось предательство на крови. Предательство  веры, предательство памяти об убитых  ВОВ, , предательство  Рода....причём весь этот народ  уверовал в Голодомор, в &quot;русские нас гнобили, , и развесил  портреты новых хероев, Бандеры и Шухевича во всех административных кабинетах. Деградация до стремления в Европу  за кружевные труселями и свободой с европейскими пенсиями довела до майдана - их не заставляли  силой. Так что эта цена им за все! Заслужили!
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4 час.

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