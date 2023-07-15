sensei На Закарпатье задержали гражданина Украины, продававшего на органы в Европу младенцев.
Продажа детей на органы, проституция, изнасилования: как Запад встречает украинцев
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Цена,которую заплатит народ за авантюры двух последних властей Украины, по сути своей, ужасающая.
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11 час.
Вера смелых
Как все у вас просто-авантюры двух последних правителей! Мелко плаваете, что называется. А фамилии Кравчук и Кучма вам не знакомы? Вот с них и началось предательство на крови. Предательство веры, предательство памяти об убитых ВОВ, , предательство Рода....причём весь этот народ уверовал в Голодомор, в "русские нас гнобили, , и развесил портреты новых хероев, Бандеры и Шухевича во всех административных кабинетах. Деградация до стремления в Европу за кружевные труселями и свободой с европейскими пенсиями довела до майдана - их не заставляли силой. Так что эта цена им за все! Заслужили!
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4 час.
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