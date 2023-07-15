Продажа детей на органы, проституция, изнасилования: как Запад встречает украинцев ﻿

Вера смелых

Как все у вас просто-авантюры двух последних правителей! Мелко плаваете, что называется. А фамилии Кравчук и Кучма вам не знакомы? Вот с них и началось предательство на крови. Предательство веры, предательство памяти об убитых ВОВ, , предательство Рода....причём весь этот народ уверовал в Голодомор, в "русские нас гнобили, , и развесил портреты новых хероев, Бандеры и Шухевича во всех административных кабинетах. Деградация до стремления в Европу за кружевные труселями и свободой с европейскими пенсиями довела до майдана - их не заставляли силой. Так что эта цена им за все! Заслужили!