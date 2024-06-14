Президент Силва: саммит по Украине без РФ показывает отсутствие интереса к миру

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не примет участие в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии, поскольку подобные мероприятия без России говорят о том, что их организаторы не заинтересованы в мирном урегулировании.
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