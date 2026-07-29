Вольская прокуратура вскрыла крупное мошенничество в соцсфере

ВОЛЬСК, 29 июля, ФедералПресс. Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве на 7 млн рублей при благоустройстве детсада и образовательного центра.
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