Клычков и Зюганов возложили цветы в Орле к памятнику Ленину

В преддверии 83-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, губернатор Орловской области Андрей Клычков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на центральной площади.