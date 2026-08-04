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Орловские новости

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Клычков и Зюганов возложили цветы в Орле к памятнику Ленину

Клычков и Зюганов возложили цветы в Орле к памятнику Ленину

В преддверии 83-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, губернатор Орловской области Андрей Клычков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на центральной площади.

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