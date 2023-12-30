Задержан подозреваемый в убийстве отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды

Мужчина рассказал, что хотел ограбить пенсионера, но тот попытался вырвать у него ножПолицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды.