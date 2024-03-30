РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-морпех Риттер: ВСУ не хватает 700 000 тысяч человек, а значит, все они умерли

Экс-морпех Риттер: ВСУ не хватает 700 000 тысяч человек, а значит, все они умерли

Бывший разведчик морской пехоты американской армии Скотт Риттер, выступил в эфире на YouTube-канале Danny Haiphong и сообщил о том, что из-за острой нехватки живой силы, украинская армия находится на грани провала.

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