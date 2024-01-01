Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таксист вышвырнул россиянку на дорогу в Новый год и "вылетел" из России

Таксист вышвырнул россиянку на дорогу в Новый год и "вылетел" из России

Нижегородский таксист силой вытащил пассажирку из машины и будет выдворен из России https://t.me/mk_ru/49523 Жительница Нижнего Новгорода рассказала об агрессивном таксисте, с которым ей не повезло встретиться в новогоднюю ночь.

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