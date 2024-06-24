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В Белом море с воздуха, воды и суши ищут пропавшего в шторм подростка

В Белом море с воздуха, воды и суши ищут пропавшего в шторм подростка

В Архангельской области разыскивают бесследно исчезнувшего 17-летнего парня, который упал за борт во время шторма в Белом мореВ Белом море продолжаются поиски подростка, который бесследно исчез после происшествия в Белом море.

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