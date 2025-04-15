Стало известно, сколько новых мостов появится в Краснодаре

Стало известно, сколько новых мостов появится в КраснодареВ генеральном плане Краснодара, который объединяет функции территориального планирования и градостроительного зонирования, предусмотрено возведение трёх новых мостов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии