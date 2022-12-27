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«Детройт» отправит Врану в АХЛ на три матча для набора формы

Якуб Врана отправляется в АХЛ для набора спортивных кондиций. «Детройт» отправит чешского нападающего на три матча в свой фарм-клуб в АХЛ – «Гранд Рэпидс» – для набора игровой формы.

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