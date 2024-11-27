В России разработали средство для борьбы с особо устойчивыми бактериями

Новое средство эффективно не только для лечения, но и для профилактики устойчивости к антибиотикамСовременные биоматериалы, которые способны бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, исследовали в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске.