В России разработали средство для борьбы с особо устойчивыми бактериями

Новое средство эффективно не только для лечения, но и для профилактики устойчивости к антибиотикамСовременные биоматериалы, которые способны бороться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, исследовали в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске.
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