Глава Пентагона заявил, что он не видит никаких доказательств геноцида палестинцев Израилем

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что он не видит никаких доказательств геноцида населения палестинского анклава и отверг любые аргументы в пользу того, что израильская армия массово убивает мирное население сектора Газа.
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