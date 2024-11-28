Глава ФПБК Бородин: в России у иноагентов все должно быть парализовано

О том, что у внесенного Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича может быть порядка 70 объектов недвижимости в России, рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
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