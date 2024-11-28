Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Дмитрий ты меня удивляешь. Русские в период воспитания в Русских семьях, в Русской среде понимай как в Русском Мире с...Депутаты предлага...
  • Дмитрий Бакланов
    А как русские дети обучаются русскому языку перед школой? Если родители не могут по какой-то причине этим заниматься?...Депутаты предлага...
  • Дмитрий Бакланов
    Сколько справок нужно будет собрать гражданам РФ, что бы наши дети получили образования бесплатно после принятия тако...Депутаты предлага...

Глава ФПБК Бородин: в России у иноагентов все должно быть парализовано

Глава ФПБК Бородин: в России у иноагентов все должно быть парализовано

О том, что у внесенного Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича может быть порядка 70 объектов недвижимости в России, рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх